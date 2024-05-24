"Идут ожесточенные уличные бои": о ситуации в Волчанске сейчас и имеет ли враг успехи, рассказал Синегубов

Пока ситуация стабильная

Ожесточенные бои в Харьковской области продолжаются, одно из самых горячих направлений — Волчанск. Российским оккупантам не удалось взять город под полный контроль, но попыток они не оставляют.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов "Украинской правде". По его словам, сейчас линия фронта в Волчанске проходит по реке Волчья.

"Линия фронта там определилась по реке Волчья, которую постоянно пытаются штурмовать оккупанты. Река, если мы посмотрим по карте, проходит примерно через середину города", — говорит Синегубов.

Волчанск на карте

Река Волчья на карте

Он подчеркнул, что не может назвать точные цифры или проценты, какую часть Волчанска контролируют ВСУ, ведь это все относительно. Ситуация меняется каждый день, но украинские воины продолжают отражать атаки врага.

"Сейчас ситуация там стабильная, полностью контролируемая нашими военными. К тому же, наши военные пытаются отбивать часть территорий, жилых домов, где сейчас находятся оккупанты. Там ежедневно, ежечасно и даже ежеминутно идут уличные бои", — добавляет глава ОВА.

Ранее "Телеграф" писал, что сетью распространяются фото с погибшими гражданскими в Волчанске.