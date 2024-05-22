"Буча номер два?": сетью распространяются фото с погибшими гражданскими в Волчанске

"Санитарная зона" россиян ужасает

По сети начали распространяться фотографии Волчанска с высоты птичьего полета, на которых видны тела мирных жителей города. Рядом с ними можно увидеть даже воронки от взрывов.

Опубликованные кадры имеют поразительное сходство с фотографиями из Бучи, что облетели весь мир. Украинский журналист Денис Казанский называет Волчанск второй Бучей и пишет, что это результат создания "санитарной зоны" РФ.

"Труппы мирных жителей на улицах Волчанска. Кадры до боли напоминают увиденное в Буче. Такой результат создания "санитарной зоны" российскими военными преступниками. На российском ТВ к этому призывали. Им радостно. Они гордятся своей армией", — говорится в сообщении.

Заметим, что, по словам израильского военного обозревателя Игаля Левина, россияне прибегают к "тактике бешеной собаки", которая вполне логична и рациональна для них. Более того, она мешает украинскому Генштабу планировать свои действия. Обозреватель подчеркнул, что российская группировка, привлеченная на севере Харьковщины, не позволяет даже оцепить областной центр. Однако россияне все равно начали наступление. Это абсолютно иррационально с точки зрения военной стратегии, однако оккупанты руководствуются собственной логикой, понять которую иногда бывает сложно.

Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы не отказались от своего желания захватить Часов Яр в Донецкой области, однако к нему добавился Волчанск на Харьковщине. Террористам нужно захватить эти два населенных пункта, чтобы дальше развивать свои наступательные операции.