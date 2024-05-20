Вести себя, как бешеный пес — часть тактики россиян: военный обозреватель объяснил, почему это нехорошая новость для Украины

Бессмысленно пытаться оценивать действия россиян с точки зрения рациональности

Действия российских оккупантов, такие как наступление на север Харьковщины, могут казаться иррациональными для всего мира, однако они будут продолжать так действовать. В этом уверен израильский военный обозреватель Игаль Левин. "Тактика бешеной собаки" — логическое и рациональное поведение для российской армии, мешающее украинскому Генштабу планировать свои действия.

Об этом Левин рассказал в эфире Radio NV. Он в очередной раз подчеркнул, что российская группировка, задействованная на севере Харьковщины, не позволяет даже оцепить областной центр. Однако россияне все равно начали наступление. Это абсолютно иррационально с точки зрения военной стратегии, однако оккупанты руководствуются собственной логикой, понять которую иногда бывает сложно.

"Вот поэтому, не знаю, вся эта история, допустим с Приднестровьем. Там сидит два батальона русских плюс эти вот приднестровские боевики. Кажется, они там изолированы. Ну, куда? Никаких шансов нет. Но я не ставил бы полностью на этом крест", — отмечает Левин.

Боевые действия в том же Приднестровье могут начаться даже при тотальной неготовности российской группировки. Все ради того, чтобы заставить материковую часть Россию вмешаться и "поддержать народ дружественной республики", уверен обозреватель.

"После того, что мы видим на Харьковском направлении, когда их группировки… они даже Волчанск не могут взять. Вместо того чтобы, например, эту группировку бросить действительно на те участки фронта, где им нужно. На тот же Левый берег Днепра, где они огромное количество сил слили, Часов Яр…", — говорит Левин.

Эти и другие действия российского командования еще раз показывают, насколько бессмысленно пытаться оценивать их действия с точки зрения рациональности, уверен обозреватель. С российским Генштабом это просто не работает.

"Показывали, как россияне наступали на Часов Яр... Просто погнали колонну свою, среди бела дня, в хорошую погоду, была хорошая видимость... Украинцы, конечно, сожгли ее, били по ней всем, чем можно. Казалось бы, нерационально поступают, однако поступили же? Это говорит о том, что от них можно ожидать чего угодно", — заметил Левин.

По словам военного обозревателя такие нелогичные, а порой совершенно нелепые решения нельзя считать хорошим известием.

"Когда вы не можете нормально, адекватно воспринимать своего врага, когда он ведет себя как безумная собака, сложно планировать какие-то контрмеры", — подчеркивает Левин.

То, что русские воюют как бешеные псы, вовсе не означает, что они делают это не от "великого ума". Это и есть их тактика, уверен военный обозреватель.

"Не надо думать, что россияне глупы и ни на что не способны. Это как раз и есть их тактика, и она не дает украинскому Генштабу, как мне кажется, нормально планировать свои следующие шаги", — отметил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что западные аналитики назвали сроки, когда Россия может пойти в масштабное наступление. По их словам, Украина уже проинформировала НАТО о крайне серьезной ситуации в поле боя.