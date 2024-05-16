Украина уже готовится: западные аналитики назвали сроки, когда Россия может пойти в масштабное наступление

На Западе сделали тревожное заявление о прорыве россиян

Украина готовится к масштабному наступлению России в ближайшие недели. Маневр в Харьковской области нужен был оккупантам, чтобы растянуть силы ВСУ.

Об этом пишут аналитики Reuters. По их данным, Украина уже проинформировала НАТО о серьезной ситуации на поле боя.

Иностранные аналитики утверждают, что войска Сил обороны Украины уже растянуты больше чем на 1000 километров по всей линии фронта. Россияне специально попытались прорваться на Харьковщине, чтобы втянуть в войну "ограниченные резервы Украины" до начала основного летнего удара. Также западные аналитики называют харьковское наступление "головной болью для украинского командования".

"Если Украина усилит давление в Харькове и Сумах, они смогут сохранить там некоторую территорию, возможно, предотвратить артиллерийские обстрелы харьковчан, возможно, даже оттеснить врага к границе. Но это может стоить им всей войны, если не будет резервов для реагирования на кризисы во время летнего наступления русских", — сказал аналитик Паси Паройнен.

Напомним, что Владимир Зеленский обратился к западным союзникам на фоне российского наступления. Он назвал, что может защитить Харьков от захвата россиянами, но подчеркнул, что помощь нужна Силам обороны уже сейчас.

А украинский генерал предположил, что оккупантам нужно около 1 млн человек, чтобы пойти в масштабное наступление на Харьков и Сумы. Но России негде брать столько живой силы.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что власти Сумской области прокомментировали возможное наступление россиян. Они считают, что оккупантам не хватит ресурсов для того, чтобы повторно захватить регион.