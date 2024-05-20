Поводитися, як скажений пес — частина тактики росіян: військовий оглядач пояснив, чому це недобра звістка для України

Безглуздо намагатися оцінювати дії росіян з погляду раціональності

Дії російських окупантів, як от наступ на північ Харківщини, можуть здаватися ірраціональними для всього світу, проте вони продовжуватимуть так діяти. В цьому впевнений ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін. "Тактика скаженого собаки" — логічна та раціональна поведінка для російської армії, яка заважає українському Генштабові планувати свої дії.

Про це Левін розповів в етері Radio NV. Він вкотре підкреслив, що російське угруповання, задіяне на півночі Харківщини, не дозволяє навіть оточити обласний центр. Проте росіяни все-одно почали наступ. Це абсолютно ірраціонально з погляду воєнної стратегії, проте окупанти керуються власною логікою, зрозуміти яку, подеколи, буває складно.

"Ось тому, не знаю, вся ця історія, припустимо з Придністров'ям. Там сидить два батальйони російських плюс ці ось бойовики придністровські. Здається, вони там ізольовані. Ну, куди? Жодних шансів немає. Але я не ставив би повністю на цьому хрест", — зауважує Левін.

Бойові дії у тому самому Придністров’ї можуть розпочатися навіть за умови тотальної неготовності російського угруповання. Все заради того, щоб змусити материкову частину Росію втрутитися і "підтримати народ дружньої республіки", впевнений оглядач.

"Після того, що ми бачимо на Харківському напрямку, коли їхнє угруповання… вони навіть Вовчанськ не можуть взяти. Замість того щоб, наприклад, це угруповання кинути дійсно на ті ділянки фронту, де їм потрібно. На той же Лівий берег Дніпра, де вони величезну кількість сил злили, Часів Яр…", — каже Левін.

Ці та інші дії російського командування вкотре показують, наскільки безглуздо намагатися оцінювати їхні дії з погляду раціональності, впевнений оглядач. З російський Генштабом це просто не працює.

"Показували, як росіяни наступали на Часів Яр… Просто погнали колону свою, серед білого дня, в добру погоду, була гарна видимість… Українці звісно спалили її, били по ній всім, чим можна. Здавалося б, нераціонально росіяни чинять, проте вчинили ж? Це говорить про те, що від них можна чекати чого завгодно", — зауважив Левін.

За словами військового оглядача такі нелогічні, а часом абсолютно безглузді рішення не можна вважати доброю звісткою.

"Коли ви не можете нормально, адекватно сприймати свого ворога, коли він поводить себе як шалений собака, складно планувати якісь контрзаходи", — підкреслює Левін.

Те, що росіяни воюють як скажені пси, зовсім не означає, що вони роблять це не від "великого розуму". Це і є їхня тактика, впевнений військовий оглядач.

"Не треба думати, що росіяни дурні й ні на що не здатні. Це якраз і є їхня тактика, і вона не дає українському Генштабу, як мені здається, нормально планувати свої наступні кроки", — зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що західні аналітики назвали терміни, коли Росія може піти у масштабний наступ. За їхніми словами, Україна вже проінформувала НАТО про вкрай серйозну ситуацію на полі бою.