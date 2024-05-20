Росіяни зосередили третину стратегічних бомбардувальників в одному місці: чому це поганий знак

Загалом Росія має у більш-менш боєздатному стані приблизно по 40 Ту-95 та Ту-22

Майже третина російського повітряного флоту стратегічних ракетоносців Ту-22М3 та Ту-95 зараз зосереджена на авіабазі "Оленья" у Мурманській області – місці, де російські терористи поки що відчувають себе у безпеці. Це поганий знак, оскільки він може свідчити про підготовку чергового масованого ракетного удару по Україні.

Про це пише видання Defense Express із посиланням на супутникові знімки. Так, на знімках за 15 травня на аеродромі можна побачити 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12.

Зазначається, що загалом Росія має у більш-менш боєздатному стані приблизно по 40 Ту-95 та Ту-22. Таким чином, на аеродромі "Оленья" зараз сконцентрована фактично третина стратегічного флоту РФ. Це може свідчити про підготовку чергового ракетного теракту росіянами: літаки Ан-12, цілком ймовірно, привезли нову партію крилатих ракет.

Ще один висновок, який зробили аналітики – російські терористи бояться. Вони навмисне перетягують літаки на аеродром, куди поки що не долітають українські безпілотники. Таким чином, далекобійні дрони-камікадзе поки що не можуть вдарити по аеродрому.

Нагадаємо, що російський бомбардувальник Ту-22М3, який в ніч на 19 квітня атакував Україну, збили на відстані близько 300 кілометрів від українського кордону. Тоді в ГУР зазначали, що ворожий літак вдалося збити тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак А-50.