Россияне сосредоточили треть стратегических бомбардировщиков в одном месте: почему это плохой знак

В целом, Россия имеет в более или менее боеспособном состоянии примерно по 40 Ту-95 и Ту-22.

Около трети российского воздушного флота стратегических ракетоносцев Ту-22М3 и Ту-95 сейчас сосредоточены на авиабазе "Оленья" в Мурманской области – месте, где российские террористы пока чувствуют себя в безопасности. Это плохой знак, поскольку он может свидетельствовать о подготовке очередного массированного ракетного удара по Украине.

Об этом пишет издание Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки. Так, на снимках за 15 мая на аэродроме можно увидеть 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 13 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, один Ту-160 и два военно-транспортных самолета Ан-12.

Отмечается, что Россия имеет в более или менее боеспособном состоянии примерно по 40 Ту-95 и Ту-22. Таким образом, на аэродроме "Оленья" сейчас сконцентрирована фактически треть стратегического флота РФ. Это может свидетельствовать о подготовке очередного ракетного теракта россиянами: самолеты Ан-12, по всей вероятности, привезли новую партию крылатых ракет.

Еще один вывод, сделанный аналитиками – российские террористы боятся. Они специально перетаскивают самолеты на аэродром, куда пока не долетают украинские беспилотники. Таким образом, дальнобойные дроны-камикадзе пока не могут ударить по аэродрому.

Напомним, что российский бомбардировщик Ту-22М3, в ночь на 19 апреля атаковавший Украину, сбили на расстоянии около 300 километров от украинской границы. Тогда в ГУР отмечали, что вражеский самолет удалось сбить теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет А-50.