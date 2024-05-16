Україна вже готується: західні аналітики назвали терміни, коли Росія може піти у масштабний наступ

На Заході зробили тривожну заяву про прорив росіян

Україна готується до масштабного наступу Росії найближчими тижнями. Маневр у Харківській області потрібний був окупантам, щоб розтягнути сили ЗСУ.

Про це пишуть аналітики Reuters. За їхніми даними, Україна вже проінформувала НАТО про вкрай серйозну ситуацію на полі бою.

Іноземні аналітики стверджують, що війська Сил оборони України вже розтягнуті на понад 1000 кілометрів по всій лінії фронту. Росіяни спеціально спробували прорватися на Харківщині, щоби втягнути у війну "обмежені резерви України" до початку основного літнього удару. Також західні аналітики називають харківський наступ "головним болем для українського командування".

"Якщо Україна посилить тиск у Харкові та Сумах, вони зможуть зберегти там деяку територію, можливо, запобігти артилерійським обстрілам харків’ян, можливо, навіть відтіснити ворога до кордону. Але це може коштувати їм усієї війни, якщо не буде резервів для реагування на кризи під час літнього наступу росіян", — сказав аналітик Пасі Паройнен.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський звернувся до західних союзників на фоні наступу Росії. Він назвав, що може захистити Харків від захоплення росіянами, але наголосив, що допомога потрібна Силам оборони вже зараз.

А український генерал припустив, що окупантам потрібно близько 1 млн осіб, щоб піти у масштабний наступ на Харків та Суми. Але Росії нема де брати стільки живої сили.

Також "Телеграф" розповідав про те, що влада Сумської області прокоментувала можливий наступ росіян. Вони вважають, що окупантам не вистачить ресурсів, щоб повторно захопити регіон.