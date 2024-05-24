На этих двух направлениях летом будут самые ожесточенные бои: эксперт рассказал о планах России

При худшем сценарии появится еще одно очень горячее направление

На территории Украины продолжаются ожесточенные бои, наиболее жарко на востоке, а именно — на Покровском и Кураховском направлениях. Россия планирует выйти на административные границы Донецкой области, поэтому летом ситуация на фронте будет примерно такой же, как сейчас.

Оккупационные войска будут больше давить на востоке, чтобы захватить Донетчину. Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал "РБК-Украина".

Где будут наиболее ожесточенные бои летом 2024 года

Наиболее подготовленные подразделения Вооруженных сил РФ брошены именно на восток. Они находятся вблизи Водяного, Красногоровки, на западе и северо-западе от Авдеевки.

Наиболее горячими направлениями, по мнению Коваленко, будут Краматорское и Покровское направления. Но жестокие бои тоже могут быть на Торецком направлении.

"Это будет одновременно Краматорское и Покровское направления. Вполне возможно, в ближайшее время мы увидим еще и Торецкое. Именно в этих локациях будут самые жестокие бои", — сказал Коваленко.

"Горячее" всего летом будет на Покровском и Краматорском направлениях, считает Коваленко.

Ситуация на Харьковщине и на севере

Основные силы противника будут находиться на востоке, поэтому на Лимано-Купьянской оси будет сравнительно спокойно. В направлении Липцев и Волчанска враг будет проводить пограничные рейды. Россия попытается показать, что может открыть новый фронт. Это относится и к Сумской области.

"Но это не полноценный новый фронт. Это террористический перформанс, чтобы отвлечь внимание и заставить к переговорам на условиях РФ", — сказал Коваленко.

Активизации действий на Харьковщине не будет, потому что враг сконцентрирован на востоке

Планы России на юг Украины

Интенсивность боев будет значительно ниже, чем на востоке. Коваленко считает, что россияне сосредоточатся на Роботинском выступлении и будут пытаться наступать на Времеевском направлении.

Россияне хотят выровнять Работинское выступление

Они не смогут наступать дальше, если полностью не захватят следующие населенные пункты:

Урожайное;

Старомайорское;

Вербовое;

Роботино.

Ситуация в районе Крынок Херсонской области тоже неспокойная. Но интенсивность боев там существенно меньше.

Ранее "Телеграф" писал, на каком этапе войны сейчас находится Украина. Оценку дали в Главном управлении разведки. Также разведчики дали прогноз по ситуации на ближайшие два месяца.

Интересно, что россияне пошли в наступление на Херсонщину раньше запланированной даты. Некоторые события заставили их поспешить.