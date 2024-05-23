"Мы выдержим, но...": в ГУР рассказали, на каком этапе Украина и что будет с врагом

В скором времени возможно улучшение ситуации в стране

Кирилл Буданов в последнем интервью для немецких СМИ говорил, что месяц-два Украине будет тяжело. Но наши Силы обороны сделают все возможное, чтобы остановить врага в продвижении на нашей земле.

Об этом заявил Андрей Юсов. Он ответил, на каком сейчас этапе находится Украина.

"Мы сейчас находимся на этапе, когда мы видим, как украинские Силы безопасности и обороны, в том числе подразделения ГУР МО эффективно уничтожают врага на северных границах, в частности, понятно, что события продолжаются на востоке и героическая оборона Временно Яра продолжается, как и попытка врага продвигаться на данных направлениях", — говорит Юсов.

По его словам, это тяжелый период. Но Украина устоит.

"Мы сегодня все больше имеем новостей и контента, если так можно выразиться, показывающий проблемы врага, потери врага. И такого материала (видео — ред) будет все больше и больше. И результатов будет больше, я надеюсь, что так и будет", – подытожил он.

Напомним, 10 мая россияне начали наступление на Харьковщине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко рассказал, что на севере Харьковщины наступает более 30-тысячная группировка россиян. Всего на границе с украинским регионом сосредоточено 50 тысяч окупантов.

Ранее "Телеграф" писал, что параллельно с наступлением россияне усилили обстрелы пограничных общин Харьковской области, а также Сумщины. На фоне этого в Сумской области приступили к эвакуации гражданских из городов Белополья и Ворожба. В 5-километровой пограничной зоне идет эвакуация, которая началась еще в июле 2023 года.