"Ми витримаємо, але...": у ГУР розповіли, на якому етапі Україна і що буде з ворогом

Незабаром можливе покращення ситуації в країні

Кирило Буданов в останньому інтерв'ю для німецьких ЗМІ казав, що місяць-два Україні буде важко. Але наші Сили оборони зроблять все можливе, аби зупинити ворога у просуванні на нашій землі.

Про це заявив Андрій Юсов в інтерв'ю "Ми — Україна". Він відповів на якому зараз етапі перебуває Україна.

"Ми зараз перебуваємо на етапі, коли ми бачимо, як українські Сили безпеки та оборони, в тому числі підрозділи ГУР МО ефективно нищать ворога на північних кордонах, зокрема, зрозуміло, що події продовжуються на сході і героїчна оборона Часово Яру триває, як і спробаворога просуватись на даних напрямках", — каже Юсов.

За його словами, це важкий період. Але Україна вистоїть.

"Ми сьогодні все більше маємо новин і контенту, якщо так можна висловитись, який показує проблеми ворога, втрати ворога. І такого матеріалу (відео — ред) буде все більше і більше. І результатів буде більше, я надіюсь, що так і буде", — підсумував він.

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко розповів, що на півночі Харківщини наступає понад 30-тисячне угруповання росіян. Загалом на кордоні з українським регіоном зосереджено 50 тисяч окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що паралельно з наступом росіяни посилили обстріли прикордонних громад Харківської області, а також — Сумщини. На тлі цього в Сумській області почали евакуацію цивільних із міст Білопілля та Ворожба. У 5-кілометровій прикордонній зоні триває евакуація, яка розпочалася ще в липні 2023 року.