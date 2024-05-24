На цих двох напрямках влітку будуть найзапекліші бої: експерт розповів про плани Росії

При гіршому сценарії з’явиться ще один дуже гарячий напрям

На території України продовжуються запеклі бої, найбільш гаряче на сході, а саме ― на Покровському та Курахівському напрямках. Росія планує вийти на адміністративні кордони Донецької області, тому влітку ситуація на фронті буде приблизно такою ж, як і зараз.

Окупаційні війська будуть найбільше тиснути на сході, щоб захопити Донеччину. Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів "РБК-Україна".

Де будуть найбільш запеклі бої влітку 2024 року

Найбільш підготовлені підрозділи Збройних сил РФ кинуті саме на схід. Вони знаходяться поблизу Водяного, Красногорівки та на заході та північному заході від Авдіївки.

Найбільш гарячими напрямками на думку Коваленка будуть Краматорський та Покровський напрямки. Але жорстокі бої також можуть бути на Торецькому напрямку.

"Це буде одночасно Краматорський та Покровський напрямки. Цілком можливо, найближчим часом ми побачимо ще й Торецький. Саме в цих локаціях будуть найжорстокіші бої", ― сказав Коваленко.

Найбільш гаряче влітку буде на Покровському та Краматорському напрямках, вважає Коваленко

Ситуація на Харківщині та півночі

Основні сили противника будуть знаходитись на сході, тому на Лимано-Куп’янській осі буде порівняно спокійно. У напрямку Липців та Вовчанська ворог буде проводити прикордонні рейди. Росія намагатиметься показати, що може відкрити новий фронт. Це стосується і Сумської області.

"Але це не повноцінний новий фронт. Це терористичний перфоманс, щоб відвернути увагу та змусити до переговорів на умовах РФ", ― сказав Коваленко.

Активізації дій на Харківщині не буде, бо ворог сконцентрований на сході

Плани Росії на південь України

Інтенсивність боїв буде значно нижча, ніж на сході. Коваленко вважає, що росіяни зосередяться на Роботинському виступу та намагатимуться наступати на Времіївському напрямку.

Росіяни хочуть вирівняти Роботинський виступ

Вони не зможуть наступати далі, якщо повністю не захоплять такі населені пункти:

Урожайне;

Старомайорське;

Вербове;

Роботине.

Ситуація в районі Кринок Херсонської області теж неспокійна. Але інтенсивність боїв там суттєво менша.

Раніше "Телеграф" писав, на якому етапі війни зараз знаходиться Україна. Оцінку дали в Головному управлінні розвідки. Також розвідники дали прогноз по ситуації на найближчі два місяці.

Цікаво, що росіяни пішли у наступ на Херсонщину раніше запланованої дати. Деякі події змусили їх поспішити.