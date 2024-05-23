Пожежа, завали, виносять тіла: фото та відео наслідків ракетного удару по Харкову

Попадання зафіксовано по Холодногірському та Основ’янському районам

Харків та область зазнали масованої атаки у четвер, 23 травня. Російські загарбники випустили містом відразу 15 ракет. Внаслідок події є постраждалі.

"Телеграф" зібрав інформацію про терористичну атаку росіян з різних джерел, включаючи новинні та місцеві пабліки, де вже опублікували фото та відео з місць події. Наразі відомо, що в ході обстрілу загинули 7 людей та було поранено ще 16.

Як повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, влучення зафіксовано по Холодногірському та Основ’янському районам. Підприємство, куди зроблено обстріл — цивільне, звичайна друкарня.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на страшний обстріл Харкова та міста Люботин Харківської області. Він упевнений, що загарбники користуються тим, що Україна не має достатнього захисту.

"Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані – поблизу наших кордонів. І це слабкість – не наша слабкість, а світові, що вже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони цього заслуговують", — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Результат обстрілу

У мережі показали, як із друкарні, яка потрапила під обстріл у Харкові, виносять тіла загиблих.

Генеральний директор друкарні книжкового видавництва "Віват", яке обстріляли окупанти, Юлія Орлова, підтвердила на своїй сторінці у Facebook інформація про подію.

Мер міста Ігор Терехов розповів, що коли був приліт попередньо ракетами С-300, у друкарні була робоча зміна. Було пряме попадання до цеху, де працювали люди. Більшість загиблих — жінки.

Харківська обласна прокуратура повідомляє, що наразі відомо про сім загиблих та 23 поранених. При цьому в ДСНС говорять, що поранених 16.

"В Основ’янському районі Харкова ворожі ракети потрапили територією друкарні. Відбулася масштабна пожежа. Семеро людей загинули, ще 16 – травмовані. Усі постраждалі – працівники підприємства. Триває розбір завалів. У Холодногірському районі м. Харкова також пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури.

У Люботині удари окупантів зазнали центральної частини міста: отримали пошкодження парк, автомобілі, магазини та об’єкти транспортної інфраструктури. Поки що відомо про семеро поранених", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, загалом ворог атакував Харків та Люботин близько п’ятнадцяти ракет типу С-300 та С-400. Удари було завдано з території Бєлгородської області Росії.

Як пише "Думська", Окрім цього, є інформація про двох осіб, які можуть перебувати під завалами

Фото: Думська

Фото: Думська

Фото: Думська

Фото: Думська

Водночас у пресслужбі Укрзалізниці зазначили, що підтверджено влучення по її кількох об’єктах у місті та області.

"Під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників отримали поранення. Їм надано медичну допомогу. На щастя, без жертв. Потяги продовжують курсувати за графіком", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відео з обстріляного Харкова обговорюють у мережі. Деякі називають його "одним із найстрашніших відео справжнього".