"Це слабкість світу": Зеленський емоційно відреагував на приліт 15 ракет по Харкову (фото)

Кількість поранених та загиблих продовжує зростати

Вранці 23 травня Харків та район зазнали масованого терористичного удару з боку РФ. Обласний центр та місто Люботин атакували щонайменше 15 ракетами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави відреагував на обстріл і зазначив, що російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки ворога саме там, де вони розташовані — поблизу наших кордонів.

"І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують.

Терор усюди повинен програвати – у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. І це наш спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу", — зазначив президент.

Важливо: за даними влади (станом на 12:30), вже відомо про 6 загиблих внаслідок удару по Харкову. Ще 16 дістали поранення. Атака росіян припала на мирні об’єкти. Зокрема, вони розбомбили друкарню книжкового видавництва "Віват". Там почалася сильна пожежа.

Також ракети прилетіли по транспортній інфраструктурі та по одному з підрозділів комунального підприємства, яке займається життєзабезпеченням міста.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в ніч проти 21 травня російські загарбники атакували "Шахедами" українські міста. Загалом ворог запустив 29 безпілотних літальних апаратів, 28 з яких було знищено.