"Это слабость мира": Зеленский эмоционально отреагировал на прилет 15 ракет по Харькову (фото)

Количество раненых и погибших продолжает расти

Утром 23 мая Харьков и район подверглись массированному террористическому удару со стороны РФ. Областной центр и город Люботин атаковали как минимум 15 ракетами.

Об этом сообщил президент Украины владимир Зеленский. Глава государства отреагировал на обстрел и отметил, что российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки врага именно там, где они расположены – вблизи наших границ.

"И эта слабость – не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают.

Террор всюду должен проигрывать – в любых условиях, на любом континенте. И это наша общая обязанность – всех в мире, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решительности. И именно от лидеров мира", — отметил президент.

Важно: по данным властей (по состоянию на 12:30), уже известно о 6 погибших в результате удара в Харькову. Еще 16 получили ранения. Атака россиян пришлась на мирные объекты. В частности они разбомбили типографию книжного издательства "Виват". Там начался сильный пожар.

Обновлено в 13:30: количество погибших выросло до 7.

Также ракеты прилетели по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, которое занимается жизнеобеспечением города.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ночь на 21 мая российские захватчики атаковали "Шахедами" украинские города. Всего враг запустил 29 беспилотных летательных аппаратов, 28 из которых было уничтожено.