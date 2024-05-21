Новая атака "Шахедами" по Украине: где были сбиты БПЛА, подробности (фото)

Атаки были совершены из трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ, мыс Чауда – Крым

В ночь на 21 мая российские захватчики атаковали "Шахедами" украинские города. Всего враг запустил 29 беспилотных летательных аппаратов, 38 из которых было уничтожено.

Об этом сообщает командующий Воздушными Силами Николай Олещук в своем Telegram-канале. По его словам, атаки были совершены из трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ, мыс Чауда – Крым.

"Воздушное нападение противника отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы", — отметил Олещук.

Он также подчеркнул, что "Шахеды" были сбиты этой ночью в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.

Стоит добавить, что ночью и утром взрывы прогремели в Харькове. Известно об ударе по одному из любимых мест отдыха города, а также по объекту транспортной инфраструктуры. В ГСЧС Украины сообщили, что в результате происшествия пострадали пять человек. Кроме того, были повреждены жилые дома, дворовые застройки и транспортные средства.

"По трем адресам в разных районах города возникли пожары: горели 2 жилых дома, гараж и микроавтобус на общей площади около 200 кв", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 мая российские захватчики атаковали Украину десятками "Шахедов", а такой баллистической ракетой "Искандер-М", которая была выпущена по Харьковщине.