Утренняя атака по Харькову: оккупанты ударили по важному объекту, есть пострадавший

Предварительно, ранения получил один человек

После ночной атаки по Харькову, утром в городе слова раздался взрыв. Российские оккупанты снова запустили по городу "Шахеды".

Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Игорь Терехов. По его словам, уже известно, что именно атаковали этим утром захватчики.

"Относительно утреннего прилета – целью был объект транспортной инфраструктуры", — написал Терехов.

По предварительной информации, в результате утренней атаки пострадал один человек. Точные данные устанавливаются.

Также до этого Терехов писал, что ночью в городе прогремело несколько взрывов. Россияне ударили по одному из любимых мест отдыха харьковчан. В настоящее время известно о трех пострадавших. Всем им была оказана медицинская помощь. Тем временем на месте пожаров работают все соответствующие службы и волонтеры.

"Есть предварительная информация об ударе шахедом по одному из любимых мест отдыха горожан", — уточнил городской глава.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали "Телеграфу", для чего российские оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область и Харьков, и есть ли возможность у россиян их захватить.