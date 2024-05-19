Уничтожено все: в прокуратуре показали, как выглядит база отдыха под Харьковом, которую обстреляла РФ (видео)

Число погибших и раненых продолжает расти

Украинские правоохранители показали последствия атаки россиян на село Черкасская Лозовая, где погибло много мирных жителей. Ну жутких кадрах можно увидеть колоссальные разрушения.

Видео опубликовала Харьковская областная прокуратура. На кадрах с коптера видно, что прилеты были настолько мощными, что он большинства домиков и беседок, где отдыхали простые украинцы, не осталось практически вообще ничего. Напомним, что, по предварительным данным, оккупанты обстреляли место для отдыха с помощью ракет "Искандер". При этом оккупанты снова использовали свою подлую тактику: выждав время, пока на место пребудут спасательные службы, нанесли еще один удар.

Из-за этого пострадавших так много. По состоянию на 17:00 их количество уже увеличилось до 27. Среди них двое сотрудников полиции. Также до 6 увеличилось число погибших (среди них беременная женщина). Судьба еще одного сотрудника базы отдыха остается неизвестной.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Харьковщины.