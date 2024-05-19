Знищено все: у прокуратурі показали, як виглядає база відпочинку під Харковом, яку обстріляла РФ (відео)

Число загиблих та поранених продовжує зростати

Українські правоохоронці показали наслідки атаки росіян на село Черкаська Лозова, де загинуло багато мирних жителів. Ну моторошних кадрах можна побачити колосальні руйнування.

Відео опублікувала Харківська обласна прокуратура. На кадрах із коптера видно, що прильоти були настільки потужними, що від більшості будиночків та альтанок, де відпочивали прості українці, не залишилося практично нічого. Нагадаємо, що, за попередніми даними, окупанти обстріляли місце для відпочинку ракетами "Іскандер". При цьому окупанти знову використали свою підлу тактику: почекавши час, поки на місце перебувають рятувальні служби, завдали ще одного удару.

Через це постраждалих так багато. Станом на 17:00 їхня кількість уже збільшилася до 27. Серед них двоє співробітників поліції. Також до 6 збільшилася кількість загиблих (серед них вагітна жінка). Доля ще одного співробітника бази відпочинку залишається невідомою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Харківщини.