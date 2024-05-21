Ранкова атака по Харкову: окупанти вдарили по важливому об’єкту, є постраждалий

Попередньо, поранення отримала одна людина

Після нічної атаки по Харкову вранці в місті слова пролунав вибух. Російські окупанти знову запустили містом "Шахеди".

Про це у своєму Telegram-каналі розповів мер Ігор Терехов. За його словами, вже відомо, що саме атакували цього ранку загарбники.

"Щодо ранкового прильоту — метою був об’єкт транспортної інфраструктури", — написав Терехов.

За попередньою інформацією, внаслідок ранкової атаки постраждала одна людина. Точні дані встановлюються.

Також до цього Терехов писав, що вночі у місті пролунало кілька вибухів. Росіяни вдарили по одному з найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. Наразі відомо про трьох постраждалих. Всім їм було надано медичну допомогу. Тим часом на місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери.

"Є попередня інформація про удар шахедом по одному з найулюбленіших місць відпочинку городян", — уточнив міський голова.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли "Телеграфу", для чого російські окупанти постійно обстрілюють Харківську область та Харків, і чи є можливість у росіян їх захопити.