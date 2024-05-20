Россия атаковала Украину десятками "шахедов": сколько дронов сбили и что известно о последствиях

ПВО успешно отработала в нескольких областях

В ночь на понедельник, 20 мая, российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", выпустив ее по Харьковщине, и ударными беспилотниками "шахед". Украинские защитники уничтожили все дроны.

Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук. Отмечается, что БПЛА была уничтожена в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях.

"Ночью 20 мая 2024 года оккупанты атаковали Харьковщину баллистической ракетой "Искандер-М", а также применили 29 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск – РФ. В результате противовоздушного боя все 29 "шахеды" сбиты", — говорится в сообщении.

Последствия атаки

В Николаевской области, по данным главы ОВА Виталия Кима, украинские защитники уничтожили 16 БпЛА типа "Shahed 131/136". Но в результате атаки повреждения и пострадала.

"Утром, 20 мая, около 04:00 в Николаевском районе в результате сбития вражеского БпЛА типа "Shahed-131/136" обломками повреждена крыша и потолок частного домовладения. Также произошло возгорание, во время тушения которого женщина получила телесные повреждения в виде ожогов, ей оказана медицинская помощь амбулаторно", — говорится в сообщении.

На Днепропетровщине российские дроны вместе с артиллерией наделали беды на Никопольщине, изуродовав частные дома.

"Агрессор целил по району дронами-камикадзе и артиллерией. Страдали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение. Люди уцелели", — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Ранее "Телеграф" писал, что почти треть российского воздушного флота стратегических ракетоносцев Ту-22М3 и Ту-95 сейчас сосредоточена на авиабазе "Оленья" в Мурманской области — месте, где российские террористы пока чувствуют себя в безопасности. Это плохой знак, поскольку он может свидетельствовать о подготовке очередного массированного ракетного удара по Украине.