Эффективность ПВО Украины против ракет существенно снизилась: на это есть три веские причины

Уровень сбития "шахедов" остается высоким

Эффективность украинской противовоздушной обороны (ПВО) против российских ракет за последние полгода снизилась до 46%, хотя в предыдущем полугодии составила 73%. Это связано не только с дефицитом боеприпасов для систем ПВО, но и увеличением атак с воздуха.

В апреле показатель перехвата российских ракет упал до 30%. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уровень перехвата "шахедов" не сильно изменился. Он составляет 82% против 83% в прошлом полугодии.

На эффективность работы украинской ПВО влияет несколько важных факторов. В WSJ назвали три основные причины, по которым противовоздушная оборона Украины меньше перехватывает российские ракеты.

Увеличение интенсивности обстрелов. Иногда системы ПВО просто не успевают перезарядить, чтобы сбить вражеские цели. Применение врагом большего количества баллистических ракет, которые почти невозможно сбить. Истощение запасов боеприпасов для ПВО.

За последние полгода РФ выпустила на 45% больше ракет и дронов, чем за предыдущее полугодие. Только "шахедов" было запущено 2628. Частично дроны используются для тестирования украинской противовоздушной обороны.

Издание Neue Zürcher Zeitung ранее писало, что Украину невозможно обеспечить ракетами для ЗРК Patriot в том объеме, в котором она нуждается. Эти боеприпасы ожидают также и другие страны. Производство не способно удовлетворить потребности всех государств, рассчитывающих на пополнение собственных арсеналов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Германия передаст Украине новое вооружение. Это система ПВО Skynex. Ее называют "грозой дронов".