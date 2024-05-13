Ефективність ППО України проти ракет суттєво знизилась: на це є три вагомі причини

Рівень збиття "шахедів" залишається високим

Ефективність української протиповітряної оборони (ППО) проти російських ракет за останні півроку знизилась до 46%, хоча у попередньому півріччі становила 73%. Це пов’язано не тільки з дефіцитом боєприпасів для систем ППО, а й зі збільшенням атак з повітря.

У квітні показник перехоплення російських ракет впав до 30%. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Рівень перехоплення "шахедів" не суттєво змінився. Він складає 82% проти 83% у минулому півріччі.

На ефективність роботи української ППО впливає декілька важливих факторів. У WSJ назвали три основні причини, через які протиповітряна оборона України менше перехоплює російських ракет.

Збільшення інтенсивності обстрілів. Інколи системи ППО просто не встигають перезарядити, щоб збити ворожі цілі. Застосування ворогом більшої кількості балістичних ракет, які майже неможливо збити. Виснаження запасів боєприпасів для ППО.

За останні півроку РФ випустила на 45% більше ракет та дронів, ніж за попереднє півріччя. Тільки "шахедів" було запущено 2628. Частково дрони використовуються для тестування української протиповітряної оборони.

Видання Neue Zürcher Zeitung раніше писало, що Україну неможливо забезпечити ракетами для ЗРК Patriot у тому обсязі, якого вона потребує. На ці боєприпаси очікують також і інші країни. Виробництво не здатне задовольнити потреби усіх держав, які розраховують на поповнення власних арсеналів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Німеччина передасть Україні нове озброєння. Це система ППО Skynex. Її називають "грозою дронів".