Росія модифікувала ракету, якою завдає масованих ударів по Україні: що вона тепер може

Навіть з урахуванням нових обмежень їй вистачить дальності, щоб завдавати ударів по всій території України

Армія окупантів модифікувала одну зі своїх крилатих ракет, яку вона використовує для масованих атак, таких як сьогодні, 8 травня. Мета — збільшення зони ураження.

Про це повідомляється в новій доповіді британської розвідки. Йдеться про ракети Х-101. Тепер вони оснащуються двома боєголовками. Друга боєголовка, пояснюють у Міноборони Великої Британії, спроектована для збільшеного уламкового ураження цілі, що зробить її більш ефективною для ударів по неукріплених об’єктах.

Також наголошується, що додаткове навантаження "порізало" максимальну дальність Х-101. При цьому навіть з урахуванням нових обмежень їй вистачить дальності, щоби завдавати ударів по всій території України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що опівночі російські загарбники підняли літаки стратегічної авіації Ту-95МС. Також у небі було зафіксовано дрони-камікадзе і ще ворог вивів у Чорне море один ракетоносій, споряджений ракетами "Калібр".

Подробиці наслідків нової атаки ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.