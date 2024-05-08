Россия модифицировала ракету, которой наносит массированные удары по Украине: что она может теперь

Даже с учетом новых ограничений ей хватит дальности, чтобы наносить удары по всей территории Украины

Армия оккупантов модифицировала одну из своих крылатых ракет, которую она использует для массированных атак, таких как сегодня, 8 мая. Цель — увеличение зоны поражения.

Об этом сообщается в новом докладе британской разведки. Речь идет о ракетах Х-101. Теперь они оснащаются двумя боеголовками. Вторая боеголовка, объясняют в Минобороны Британии, спроектирована для увеличенного осколочного поражения цели, что сделает ее более эффективной для ударов по неукрепленным объектам.

Также отмечается, что дополнительная нагрузка "порезала" максимальную дальность Х-101. При этом даже с учетом новых ограничений ей хватит дальности, чтобы наносить удары по всей территории Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в полночь российские захватчики подняли самолеты стратегической авиации Ту-95МС. Также в небе были зафиксированы дроны-камикадзе и еще враг вывел в Черное море один ракетоноситель, снаряженный ракетами "Калибр".

Подробности последствий новой атаки, вы можете прочитать, перейдя по ссылке.