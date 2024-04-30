Гроза дронів і не тільки: що відомо про нову систему ППО для України від Німеччини

Здійснює тисячу пострілів за хвилину

Україна отримала від Німеччини ще один зенітний артилерійський комплекс Skynex. Це система, яка дозволяє збивати одразу цілий рій дронів, а також боротися з ракетами, не залучаючи при доволі дорогого ресурсу.

Детальніше про системи ППО Skynex, її особливості та характеристики розповіло РБК-Україна. Зазначається, що ця система ППО — доволі нова, адже була представлена у листопаді 2021 року.

Що відомо про Skynex

Skynex — це зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall. Належить він до систем протиповітряної оборони малого радіуса дії — по типу німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Озброєний комплекс 35-мм автоматичною гарматою Oerlikon Mk3, ефективна дальність стрільби якої 4000 метрів та скорострільність — 1000 пострілів за хвилину. Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-діапазону, що забезпечує автономний пошук цілі.

Система продемонструвала здатність уражати рій повітряних дронів, адже під час тестувань Skynex уразила рій з восьми малих безпілотників. Skynex використовує програмовані 35-мм боєприпаси програмованого підриву AHEAD, розроблені Rheinmetall. Вони значно дешевші за системи ППО з керованими ракетами. Ці боєприпаси не підпадають під дію електронних засобів протидії під час пострілу.

Skynex також містить систему управління та контролю Oerlikon Skymaster — універсальне рішення для командування та управління, яке значно розширює можливості наземної протиповітряної оборони. Завдяки вбудованому процесору ведення вогню пошук та ураження цілі відбувається автоматично. А керувати системою можна дистанційно з будь-якого місця.

Боєкомплект містить осколково-фугасні та бронебійні снаряди. Замовникам пропонуються осколкові боєприпаси з програмованим підривачем типу AHEAD. Зазначається, що ці снаряди значно підвищують ефективність вогню та скорочують витрати боєприпасів, особливо під час атаки складних малорозмірних та маневрених цілей.

У порівнянні з іншими ППО Skynex має важливу перевагу — дешевша вартість бойової роботи. До прикладу, ціна за ракету для IRIS-T становить від 300 000 до 500 000 євро, а знищення повітряної цілі зі Skynex може коштувати близько 4000 євро. Вартість самого комплексу становить 90,5 млн доларів.

Ба більше, Skynex може знищувати не тільки дрони, а й крилаті ракети. А також отримувати цілевказівку від єдиного командного центру як елемент об’єднаної системи протиповітряної оборони.

Skynex в Україні

У грудні 2022 року стало відомо, що компанія Rheinmetall виготовить для неназваної країни два зенітні артилерійські комплекси Skynex. Уже тоді німецькі ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела, писали, що йдеться про Україну.

Заплановано їхнє постачання було на початок 2024 року, але вже у квітні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Skynex уже на бойовому чергуванні повітряного простору України. Торік перша батарея зенітно-артилерійського комплексу, яка потрапила в Україну, була виготовлена на потужностях Rheinmetall Italia та оплачена коштом уряду Німеччини. Це відбулось в межах контракту на 160 мільйонів доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що дві системи ППО Skynex увійдуть у новий пакет допомоги від Німеччини. У лютому його анонсував канцлер ФРН Олаф Шольц.