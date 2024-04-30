Гроза дронов и не только: что известно о новой системе ПВО для Украины от Германии

Совершает тысячу выстрелов в минуту

Украина получила от Германии еще один зенитный артиллерийский комплекс Skynex. Это система, которая позволяет сбивать сразу целый рой дронов, а также бороться с ракетами, не привлекая при достаточно дорогом ресурсе.

Подробнее о системах ПВО Skynex, ее особенностях и характеристиках рассказала РБК-Украина. Отмечается, что эта система ПВО достаточно новая, ведь была представлена в ноябре 2021 года.

Что известно о Skynex

Skynex – это зенитный артиллерийский комплекс разработки и производства компании Rheinmetall. Относится он к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия – по типу германских зенитных самоходных установок Gepard. Вооружен комплекс 35-мм автоматической пушкой Oerlikon Mk3, эффективная дальность стрельбы которой 4000 метров и скорострельность – 1000 выстрелов в минуту. Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, что обеспечивает автономный поиск цели.

Система продемонстрировала способность уничтожать рой воздушных дронов, ведь во время тестирования Skynex поразила рой из восьми малых беспилотников. Skynex использует программируемые 35-мм боеприпасы программируемого взрыва AHEAD, разработанные Rheinmetall. Они значительно дешевле систем ПВО с управляемыми ракетами. Эти боеприпасы не подпадают под действие электронных средств противодействия при выстреле.

Skynex также содержит систему управления и контроля Oerlikon Skymaster – универсальное решение для командования и управления, значительно расширяющее возможности наземной противовоздушной обороны. Благодаря встроенному процессору ведения огня поиск и поражение цели происходит автоматически. А управлять системой можно дистанционно из любого места.

Боекомплект содержит осколочно-фугасные и бронебойные снаряды. Заказчикам предлагаются осколочные боеприпасы с программируемым взрывателем типа AHEAD. Отмечается, что эти снаряды значительно повышают эффективность огня и сокращают расход боеприпасов, особенно при атаке сложных малоразмерных и маневренных целей.

По сравнению с другими ПВО Skynex имеет важное преимущество – более дешевая стоимость боевой работы. К примеру, цена за ракету для IRIS-T составляет от 300 000 до 500 000 евро, а уничтожение воздушной цели Skynex может стоить около 4000 евро. Стоимость самого комплекса составляет 90,5 млн долларов.

Более того, Skynex может уничтожать не только дроны, но и крылатые ракеты. А также получать целевое указание от единого командного центра как элемент объединенной системы противовоздушной обороны.

Skynex в Украине

В декабре 2022 года стало известно, что компания Rheinmetall изготовит для неназванной страны два зенитных артиллерийских комплекса Skynex. Уже тогда немецкие СМИ, ссылаясь на анонимные источники, писали, что речь идет об Украине.

Запланированы их поставки на начало 2024 года, но уже в апреле 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Skynex уже на боевом дежурстве воздушного пространства Украины. В прошлом году первая батарея зенитно-артиллерийского комплекса, попавшая в Украину, была изготовлена на мощностях Rheinmetall Italia и оплачена на средства правительства Германии. Это произошло в рамках контракта в 160 миллионов долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что две системы ПВО Skynex войдут в новый пакет помощи от Германии. В феврале его анонсировал канцлер ФРГ Олаф Шольц.