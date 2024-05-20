Росія атакувала Україну десятками "шахедів": скільки дронів збили та що відомо про наслідки

ППО успішно відпрацювала у декількох областях

У ніч проти понеділка, 20 травня, російські окупанти атакувати Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", випустивши її по Харківщині, та ударними безпілотниками "шахед". Українські оборонці знищили всі дрони.

Про це інформує командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Зазначається, що БПЛА було знищено в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

"Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – РФ. В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки

На Миколаївщині, за даними глави ОВА Віталія Кіма, українські захисники знищили 16 БпЛА типу "Shahed 131/136". Та внаслідок атаки є пошкодження та постраждала.

"Зранку, 20 травня, близько 04:00 у Миколаївському районі внаслідок збиття ворожого БпЛА типу "Shahed-131/136" уламками пошкоджено дах та стелю приватного домоволодіння. Також сталося займання, під час гасіння якого жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків, їй надано медичну допомогу амбулаторно", — йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині російські дрони разом з артилерією наробили лиха на Нікопольщині, понівечивши приватні будинки.

"Агресор цілив по району дронами-камікадзе й артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені 2 приватні будинки і господарська споруда. Люди вціліли", — йдеться у повідомленні глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Раніше "Телеграф" писав, що майже третина російського повітряного флоту стратегічних ракетоносців Ту-22М3 та Ту-95 зараз зосереджена на авіабазі "Оленья" у Мурманській області – місці, де російські терористи поки що відчувають себе у безпеці. Це поганий знак, оскільки він може свідчити про підготовку чергового масованого ракетного удару по Україні.