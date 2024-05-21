Нова атака "Шахедами" по Україні: де були збиті БПЛА, подробиці (фото)

Атаки були здійснені з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, мис Чауда – Крим

У ніч проти 21 травня російські загарбники атакували "Шахедами" українські міста. Загалом ворог запустив 29 безпілотних літальних апаратів, 38 з яких було знищено.

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі. За його словами, атаки були здійснені з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, мис Чауда – Крим.

"Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію та підрозділи радіоелектронної боротьби", — зазначив Олещук.

Він також наголосив, що "Шахеди" були збиті цієї ночі в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Варто додати, що вночі та вранці вибухи пролунали у Харкові. Відомо про удар по одному з улюблених місць відпочинку міста, а також по об’єкту транспортної інфраструктури. У ДСНС України повідомили, що внаслідок пригоди постраждали п’ятеро людей. Крім того, було пошкоджено житлові будинки, дворові забудови та транспортні засоби.

"За трьома адресами у різних районах міста виникли пожежі: горіли 2 житлові будинки, гараж та мікроавтобус на загальній площі близько 200 кв", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 травня російські загарбники атакували Україну десятками "Шахедів", а такою балістичною ракетою "Іскандер-М", яка була випущена Харківщиною.