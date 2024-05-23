Харьков под массированным ударом, прогремело много взрывов: что известно (обновлено)

Согласно обновленным данным, в городе уже пятеро погибших и девять раненых

В четверг, 23 мая в Харькове прогремели взрывы. Их было как минимум десять.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Информацию чиновники опубликовали в Telegram.

"Взрыв в Харькове. Находитесь в укрытиях!" — написал Синегубов.

В свою очередь мэр Харькова подтвердил информацию и обратился с просьбой быть осторожными. "В Харькове взрыв. Будьте осторожны — возможны еще удары по городу", — написал Терехов.

По последним данным мэра, в городе прогремели около десяти взрывов. Известно о пяти пострадавших. Враг атакует исключительно гражданскую инфраструктуру.

В 11:15 Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали транспортную инфраструктуру и одно из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

Спустя еще десять минут мэр Харькова добавил, что еще один удар пришелся по частному предприятию. По предварительной информации там один погибший, шесть раненых, местонахождение еще троих невозможно установить из-за большого пожара. "На месте еще одного удара вражеской ракеты обнаружено тело еще одного погибшего. Еще один человек ранен — ​​забрал скорая", — добавил Терехов.

Под удар попало издательство Vivat. Информацию подтвердила генеральный директор Юлия Орлова.

Согласно обновленным данным, в городе уже пятеро погибших и девять раненых.

Стоит отметить, что в части регионов страны была объявлена воздушная тревога. На данный момент в зоне риска остаются Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Киевская, Кировоградская и Винницкая области.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. В то же время воздушная тревога в Киевской и Полтавской областях связана с работой ПВО по разведывательному БПЛА.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ночь на 21 мая российские захватчики атаковали "Шахедами" украинские города. Всего враг запустил 29 беспилотных летательных аппаратов, 28 из которых было уничтожено.