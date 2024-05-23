Харків під масованим ударом, прогриміло багато вибухів: що відомо ( оновлено)

Внаслідок атаки є газиблі та постраждалі

У четвер, 23 травня, у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше десять.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВ Олег Синегубов. Інформацію посадовці опублікували у Telegram.

"Вибух у Харкові. Знаходьтесь у укриттях!" — Написав Синегубов.

У свою чергу мер Харкова підтвердив інформацію та звернувся з проханням бути обережними. "У Харкові вибух. Будьте обережні — можливі ще удари по місту", — написав Терехов.

За останніми даними мера, у місті пролунало близько десяти вибухів. Відомо про п’ятьох постраждалих. Ворог атакує виключно цивільну інфраструктуру.

Об 11:15 Ігор Терехов повідомив, що росіяни поціліли по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

Ще через десять хвилин мер Харкова додав, що ще один удар прийшовся по приватному підприємству. За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу. "На місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена — забрала швидка.", — додав Терехов.

Під удар потрапило видавництво Vivat. Інформацію підтвердила генеральний директор Юлія Орлова.

Варто зазначити, що в частині регіонів країни було оголошено повітряну тривогу. На цю мить у зоні ризику залишаються Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Сумська, Київська, Кіровоградська та Вінницька області.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Водночас повітряна тривога у Київській та Полтавській областях пов’язана з роботою ППО з розвідувального БПЛА.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в ніч проти 21 травня російські загарбники атакували "Шахедами" українські міста. Загалом ворог запустив 29 безпілотних літальних апаратів, 28 з яких було знищено.