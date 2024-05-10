Атака росіян на Харківщині: Зеленський розповів, що відбувається

Наші військові знали про плани ворога

У п'яницю, 10 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі на Харківщині йдуть жорстокі бої. Він наголосив, що ранковий наступ відбито артилерійським вогнем.

Про це голова держави повідомив під час брифінгу в Києві, який відбувся з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що військове командування України знало про плани ворога і розраховувало свої сили. Зараз йдуть жорстокі бої на Харківському напрямку.

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