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Атака росіян на Харківщині: Зеленський розповів, що відбувається

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 10 травня 2024, 14:55
Володимир Зеленський. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Наші військові знали про плани ворога

У п'яницю, 10 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі на Харківщині йдуть жорстокі бої. Він наголосив, що ранковий наступ відбито артилерійським вогнем.

Про це голова держави повідомив під час брифінгу в Києві, який відбувся з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що військове командування України знало про плани ворога і розраховувало свої сили. Зараз йдуть жорстокі бої на Харківському напрямку.

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Теги:
#Україна #Наступ #Війна з РФ