Наши военные знали о планах врага

В пьяницу, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Харьковской области идут жестокие бои. Он отметил, что утреннее наступление отражено артиллерийским огнем.

Об этом глава государства сообщил на брифинге в Киеве, который состоялся с лидером Словакии Зузаной Чапутовой.

"Россия начала новую волну контрнаступательных действий в этом направлении. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что военное командование Украины знало о планах врага и рассчитывало свои силы. Сейчас идут жестокие бои в Харьковском направлении.

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