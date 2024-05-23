"Дзвінок, на який вже не буде відповіді": трагічне відео із обстріляного Харкова обговорюють українці

На відео важко дивитися

Російські терористи під час масового обстрілу Харкова вбили мирних жителів. Жахливі відео з місця подій вже облітають мережу.

Один із таких відеороликів, які без слів показують усю трагедію, що сталася у місті, зараз обговорюють у мережі. Деякі вже називають його "одним із найстрашніших відео сьогодення".

На короткому ролику, який триває кілька секунд, зафільмоване тіло загиблого внаслідок удару. Воно укладено в закривавлений мішок для трупів, з якого безперервно долинає мелодія дзвінка. Очевидно, близькі загиблого в цей момент ще не втрачають надію почути голос цієї людини. На жаль, марно.

Увага! Відео — 18+

Українці у скорботі коментують трагічний відеоролик, зазначаючи, що на нього боляче дивитись:

Важливо: за даними влади (станом на 13:30), вже відомо про 7 загиблих внаслідок удару по Харкову. Ще 16 дістали поранення. Атака росіян припала на мирні об’єкти. Зокрема, вони розбомбили друкарню книжкового видавництва "Віват". Там почалася сильна пожежа. Також ракети прилетіли по транспортній інфраструктурі та одному із підрозділів комунального підприємства, яке займається життєзабезпеченням міста.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в ніч проти 21 травня російські загарбники атакували "Шахедами" українські міста. Загалом ворог запустив 29 безпілотних літальних апаратів, 28 з яких було знищено.