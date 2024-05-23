"Звонок, на который уже не будет ответа": трагическое видео из обстрелянного Харькова обсуждают украинцы

На видео тяжело смотреть

Российские террористы во время массированного обстрела Харькова убили мирных жителей. Страшные видео с места событий уже облетают сеть.

Один из таких видеороликов, которые без слов показывают всю трагедию, произошедшую в городе, сейчас обсуждают в сети. Некоторые уже называют его "одним из самых страшных видео настоящего".

На коротком ролике, который длится несколько секунд, запечатлено тело погибшего в результате удара. Оно уложено в окровавленный мешок для трупов, из которого беспрерывно доносится мелодия звонка. Очевидно, близкие погибшего в этот момент еще не теряют надежду услышать голос этого человека. К сожалению, напрасно.

Внимание! Видео — 18+

Украинцы в скорби комментируют трагический видеоролик, отмечая, что на него больно смотреть:

Важно: по данным властей (по состоянию на 13:30), уже известно о 7 погибших в результате удара в Харькову. Еще 16 получили ранения. Атака россиян пришлась на мирные объекты. В частности они разбомбили типографию книжного издательства "Виват". Там начался сильный пожар. Также ракеты прилетели по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, которое занимается жизнеобеспечением города.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ночь на 21 мая российские захватчики атаковали "Шахедами" украинские города. Всего враг запустил 29 беспилотных летательных аппаратов, 28 из которых было уничтожено.