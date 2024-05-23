Россияне попали в типографию "Vivat" в Харькове: чем известно издательство

Известно уже о 7 погибших

В четверг, 23 мая, в Харькове раздались мощные взрывы, в результате этой ракетной атаки пострадало одно из издательств. В частности, речь идет о типографии "Vivat".

Эту информацию подтвердила Юлия Борисовна Орлова генеральный директор и совладелица издательства. В настоящее время продолжают свою работу спасатели, они тушат пожар и разбирают завалы.

По данным Нацполиции, известно уже о 7 погибших, травмировано 16 граждан. Руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что среди погибших работники типографии, ведь в нее попали две ракеты в момент, когда там находились более 50 сотрудников.

Что известно о "Vivat"

Отметим, что издательство "Vivat" специализируется на издании книжных бестселлеров на украинском языке. Основано в 2013 году. В последние годы, согласно статистике Книжной палаты, занимает место в тройке крупнейших издательств Украины по количеству выданных наименований и тиражей.

Основными его направлениями являются non-fiction, художественная литература, издание детской и подростковой литературы. Сейчас книги Vivat продаются в 26 странах мира.

Скандалы

В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск в суд. Он требовал запрета на распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани издательства "Vivat". В 2020 Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" и Vivat удалить из произведения информацию о главе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Однако апелляционный суд в 2021 году отменил решение первой инстанции Дарницкого районного суда Киева, разрешив распространять книгу о Стусе.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на прилет 15 ракет по Харькову.