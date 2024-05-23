Росіяни поцілили по друкарні "Vivat" у Харкові: чим відоме видавництво

Відомо вже про 7 загиблих

У четвер, 23 травня, у Харкові пролунали потужні вибухи, внаслідок цієї ракетної атаки постраждало одне з видавництв. Зокрема, мова ведеться про друкарню "Vivat".

Цю інформацію підтвердила Юлія Борисівна Орлова генеральна директорка та співвласниця видавництва. Наразі продовжують свою роботу рятувальники, вони гасять пожежу та розбирають завали.

За даними Нацполіції, відомо вже про 7 загиблих, травмовано 16 громадян. Керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков наголосив, що серед загиблих працівники друкарні, адже у неї поцілили дві ракети у момент, коли там перебували понад 50 працівників.

Що відомо про "Vivat"

Зауважимо, що видавництво "Vivat" спеціалізується на виданні книжкових бестселерів українською мовою. Засноване у 2013 році. Протягом останніх років, згідно зі статистикою Книжкової палати, посідає місце у трійці найбільших видавництв України за кількістю виданих найменувань і накладів.

Основними його напрямками є non-fiction, художня література, видання дитячої та підліткової літератури. Наразі права на книги Vivat продаються у 26 країн світу.

Скандали

У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов до суду. Він вимагав заборони розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані видавництва Vivat. У 2020 Дарницький районний суд Києва зобов'язав автора книги "Справа Василя Стуса" та Vivat видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.

Проте апеляційний суд у 2021 скасував рішення першої інстанції Дарницького районного суду Києва, дозволивши поширювати книгу про Стуса.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на приліт 15 ракет по Харкову.