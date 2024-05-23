Пожар, завалы, выносят тела: фото и видео последствий ракетного удара по Харькову

Попадания зафиксированы по Холодногорскому и Основянскому районам

Харьков и область подверглись массированной атаке в четверг, 23 мая. Российские захватчики выпустили по городу сразу 15 ракет. В результате происшествия есть пострадавшие.

"Телеграф" собрал информацию о террористической атаке россиян из разных источников, включая новостные и местные паблики, где уже опубликовали фото и видео с мест происшествия. В настоящее время известно, что в ходе обстрела погибли 7 человек и были ранены еще 16.

Как сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, попадания зафиксированы по Холодногорскому и Основянскому районам. Предприятие, куда произведен обстрел — гражданское, обычная типография.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на страшный обстрел Харькова и города Люботин Харьковской области. Он уверен, что захватчики пользуются тем, что у Украины нет достаточной защиты.

"Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены – вблизи наших границ. И это слабость – не наша слабость, а миру, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Результат обстрела

В сети показали, как из типографии, которая попала под обстрел в Харькове, выносят тела погибших.

Генеральный директор типографии книжного издательства "Виват", которое обстреляли оккупанты, Юлия Орлова, подтвердила на своей странице в Facebook информация о происшествии.

Мэр города Игорь Терехов рассказал, что когда был прилет, предварительно ракетами С-300, в типографии была рабочая смена. Было прямое попадание в цех, где работали люди. Большая часть погибших — женщины.

Харьковская областная прокуратура сообщает, что в настоящее время известно о семи погибших и 23 раненых. При этом в ГСЧС говорят, что раненых 16.

"В Основянском районе Харькова вражеские ракеты попали по территории типографии. Произошел масштабный пожар. Семь человек погибли, еще 16 – травмированы. Все пострадавшие – работники предприятия. Продолжается разбор завалов. В Холодногорском районе г. Харькова также повреждены объекты транспортной инфраструктуры.

В Люботине удары оккупантов пришлись по центральной части города: получили повреждения парк, автомобили, магазины и объекты транспортной инфраструктуры. Пока известно о семи раненых", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в целом враг атаковал Харьков и Люботин около пятнадцати ракет типа С-300 и С-400. Удары были нанесены с территории белгородской области России.

Как пишет "Думская", Кроме этого, есть информация о двух лицах, которые могут находиться под завалами

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

В то же время в пресс-службе Укрзализныци отметили, что подтверждено попадания по ее нескольким объектам в городе и области.

"Во время прилетов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. К счастью, без жертв. Поезда продолжают курсировать по графику", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что видео из обстрелянного Харькова обсуждают в сети. Некоторые называют его "одним из самых страшных видео настоящего".