Використали потужну зброю: перед наступом на Харківщині РФ вперше змогла порушити роботу Starlink на фронті, — NYT

Росія могла використовувати спеціальну електронну зброю, встановлену на дрони, щоб збити сигнали GPS Starlink

Російські окупанти перед наступом у Харківській області порушили роботу терміналів Starlink. Вони використовуються українськими військовими для зв’язку, збору розвідданих і атак за допомогою дронів.

Про це пише The New York Times. Українські військові підтвердили, що РФ цього місяця змогла втрутитися в роботу Starlink, що, ймовірно, вперше призвело до масових збоїв у роботі супутникового інтернету на лінії фронту.

Російські військові могли використати для цього потужну електронну зброю. Адже раніше компанія Ілона Маска добре протистояла перешкодам на полях битв в умовах роботи РЕБ.

Атака на зв’язок була пов'язана з наступом РФ у Харківській області, сказали NYT офіційні особи України. Коли окупанти почали наступати, українські військові спробували атакувати дронами, але цьому завадили проблеми зі зв’язком. Спілкування між солдатами стало настільки повільним, що їм доводилося використовувати текстові повідомлення в месенджерах, які насилу відправлялися, пише видання.

Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив ЗМІ, що в роботі Starlink почалися збої, оскільки росіяни "використовують різні механізми для порушення якості зв’язку".

Він анонсував поліпшення зв’язку найближчим часом. Бо такі збої "ставлять і без того розтягнуту армію України в ще більш невигідне становище".

РФ могла порушити роботу Starlink за допомогою потужних радіочастот для придушення каналів зв’язку. Невидимі атаки зазвичай здійснюються з автомобіля з великою радіовежею. Таку думку висловила колишня співробітниця Пентагону й експертка з електронної війни Карі А. Бінген.

Також експерти припускають, що Росія могла використовувати спеціальну електронну зброю, встановлену на дрони, щоб збити сигнали GPS Starlink.

Про те, що у ЗСУ відмовили "старлінки" на початку нового наступу РФ у Харківській області писав і The Washington Post з посиланням на інформацію, отриману у українських військових. Тоді усі термінали Starlink вийшли з ладу. Рано-вранці 10 травня 125-а бригада територіальної оборони, яка захищала кордон України в Харківській області, втратила всі свої відеоканали. Виною тому нібито стали російські "глушилки".

Наступ РФ на Харківщині

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко розповів, що на півночі Харківщини наступає понад 30-тисячне угруповання росіян. Загалом на кордоні з українським регіоном зосереджено 50 тисяч окупантів.

Російським окупантам довелося розпочати наступ на Харківщину раніше, ніж планувалося. Рішення було ухвалено через те, що США розблокували військову допомогу Україні.

Україна також готувалася відбивати майбутній наступ російських терористів у Харківській області кількома шляхами. Зокрема на цей напрямок заздалегідь перекидали військові підрозділи, а робилося все це таємно.

Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 14 травня, повідомив, що на окремих ділянках Харківського напрямку, в районах Лук’янців та Вовчанська, українські підрозділи "здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції". Це зробили для збереження життів українських військовослужбовців та уникнення втрат.

15 травня поліцейський Денис Ярославський повідомив на своїй сторінці в Instagram, що у Вовчанську зараз тривають активні бої. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Мережею почали ширитись фотографії Вовчанська з висоти пташиного польоту, на яких видно тіла мирних мешканців міста. Поряд з ними помітні навіть вирви від вибухів.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського, запеклі бої на Харківщині продовжуються, він назвав найгарячіші точки фронту. Ворог з різних напрямків перекидає резерви, проте у Вовчанську окупантам не вдалось просунутись.