Использовали мощное оружие: перед наступлением на Харьковщине РФ впервые смогла нарушить работу Starlink на фронте, — NYT

Россия могла использовать специальное электронное оружие, установленное на дроны, чтобы сбить сигналы GPS Starlink

Российские оккупанты перед наступлением в Харьковской области нарушили работу терминалов Starlink. Они используются украинскими военными для связи, сбора разведданных и атак с помощью дронов.

Об этом пишет The New York Times. Украинские военные подтвердили, что РФ в этом месяце смогла вмешаться в работу Starlink, что, вероятно, привело к массовым сбоям в работе спутникового интернета на линии фронта.

Российские военные могли использовать для этого мощное электронное оружие. Ведь раньше компания Илона Маска хорошо противостояла препятствиям на полях сражений в условиях работы РЭБ.

Атака на связь была связана с наступлением России в Харьковской области, сказали NYT официальные лица Украины. Когда оккупанты начали наступать, украинские военные попытались атаковать дронами, но этому помешали проблемы со связью. Общение между солдатами стало настолько медленным, что им приходилось использовать текстовые сообщения в мессенджерах, которые с трудом отправлялись, пишет издание.

Вицепремьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил СМИ, что в работе Starlink начались сбои, поскольку россияне "используют разные механизмы для нарушения качества связи".

Он анонсировал улучшение связи в ближайшее время. Так как такие сбои "ставят и без того растянутую армию Украины в еще более невыгодное положение".

РФ могла нарушить работу Starlink посредством мощных радиочастот для подавления каналов связи. Невидимые атаки обычно совершаются из автомобиля с большой радиобашней. Такое мнение высказала бывшая сотрудница Пентагона и эксперт по электронной войне Кари А. Бинген.

Также эксперты предполагают, что Россия могла использовать специальное электронное оружие, установленное на дроны, чтобы сбить сигналы GPS Starlink.

О том, что в ВСУ отказали "старлинки" в начале нового наступления РФ в Харьковской области, писал и The Washington Post со ссылкой на информацию, полученную у украинских военных. Тогда все терминалы Starlink вышли из строя. Ранним утром 10 мая 125-я бригада территориальной обороны, защищавшая границу Украины в Харьковской области, потеряла все свои видеоканалы. Виной тому якобы стали русские "глушилки".

Наступление РФ в Харьковской области

Напомним, 10 мая россияне начали наступление на Харьковщине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко рассказал, что на севере Харьковщины наступает более 30-тысячная группировка россиян. Всего на границе с украинским регионом сосредоточено 50 тысяч окупантов.

Российским оккупантам пришлось начать наступление на Харьковщину раньше, чем планировалось. Решение было принято из-за того, что США разблокировали военную помощь Украине.

Украина также готовилась отражать будущее наступление российских террористов в Харьковской области по нескольким путям. В частности, на это направление заранее перебрасывали военные подразделения, а делалось все это тайно.

Генеральный штаб ВСУ во вторник, 14 мая, сообщил, что на отдельных участках Харьковского направления, в районах Лукьянцев и Волчанска, украинские подразделения "совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции". Это сделали для сохранения жизней украинских военнослужащих и избегания потерь.

15 мая полицейский Денис Ярославский сообщил на своей странице в Instagram, что в Волчанске сейчас продолжаются активные бои. Враг занимает позицию на улицах города.

Сетью начали распространяться фотографии Волчанска с высоты птичьего полета, на которых видны тела мирных жителей города. Рядом с ними можно увидеть даже воронки от взрывов.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Александра Сырского, ожесточенные бои на Харьковщине продолжаются, он назвал самые горячие точки фронта. Враг по разным направлениям опрокидывает резервы, однако в Волчанске оккупантам не удалось продвинуться.