Война — день 822: Украина мощно отбивает штурмы РФ, но есть беспокойство из-за ситуации в Беларуси

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 25 мая 2024 года. Российские войска продолжают кошмарить Харьковскую область, но есть и позитивные новости, — ситуация контролируется Силами обороны Украины и продвижение врага остановлено. Однако вызывает беспокойство ситуация в Беларуси, куда неожиданно нагрянул российский диктатор Владимир Путин с соратниками, а также беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. На фоне этого внезапного съезда ходят слухи о возможном подготовке Россией нового фронта войны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью $275 миллионов, в который вошли боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артснаряды, 60-мм минометные мины, тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, мины, тактические автомобили, стрелковое оружие, вспомогательное оборудование, каски и т.д. Это уже пятый пакет помощи по безопасности с момента принятия в Конгрессе законопроекта об иностранном финансировании Украины и союзников и подписания его президентом Джо Байденом.

По состоянию на начало суток карта боевых действий в Украине выглядит следующим образом. За прошлый день на фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, особенно напряженная ситуация на Купянском и Харьковском направлениях.

Карта боевых действий от DeepState 25.05.2024

С ситуацией в Украине 22 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 819: россияне "уперлись" в Волчанск и несут огромные потери

Узнать события 23 мая можно по ссылке: Война — день 820: россияне пытаются создать "буферную зону" в Харьковской области и разрушают Волчанск

О том, что происходило 24 мая, читайте в материале: Война — день 821: Зеленский посетил многострадальный Харьков, а в Беларуси собрание диктаторов