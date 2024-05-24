Враг остановлен: в Генштабе ВСУ сделали оптимистическое заявление по ситуации в районе Волчанска

Жестокие бои продолжаются практически вдоль всей линии фронта

Контрнаступательные действия на Харьковщине и полный контроль над ситуацией в Черниговской и Сумской областях. Представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко заявил, что Силы обороны остановили российские войска на Харьковском направлении.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Медиацентре Украины, сообщает Генштаб в своем Facebook. Отдельно подчеркнул тот факт, что на востоке Харьковщины оккупанты продолжают наступательные действия, однако успеха не имеют.

"Обстановка сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашего государства, наносят огненное поражение противнику. Основные действия происходят на Харьковщине, Донецкой области. Что касается Харьковского направления — противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны, проводятся контрнаступательные действия", — сказал Прохоренко.

На востоке Харьковской области российские оккупанты планируют обойти город Купянск, однако успеха не имеют. Жесткие боевые действия продолжаются практически вдоль всей линии фронта.

"Силы обороны наносят захватчику тяжелые потери, активно работает наша артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация", — говорится в сообщении.

Игорь Прохоренко на брифинге в Медиацентре

Брифинг в Медиацентре Украины

В Сумской и Черниговской областях ситуация ныне контролируемая, пишет Генштаб. Силы обороны знают о планах противника и делают все, чтобы их сорвать.

Вместе с тем, россияне продолжают накапливать войска на территории РФ и ежедневно наносят авиационные и артиллерийские удары по приграничным населенным пунктам, применяют БПЛА.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне пошли в наступление на Харьковщине ранее запланированного. Решение было принято из-за того, что США разблокировали военную помощь Украине.