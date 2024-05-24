Ворог зупинений: в Генштабі ЗСУ зробили оптимістичну заяву щодо ситуації в районі Вовчанська

Жорсткі бої тривають практично вздовж всієї лінії фронту

Контрнаступальні дії на Харківщині та повний контроль над ситуацією у Чернігівській та Сумській областях. Представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко заявив, що Сили оборони зупинили російські війська на Харківському напрямку.

Відповідну заяву він зробив на брифінгу в Медіацентрі Україна, повідомляє Генштаб у своєму Facebook. Окремо підкреслив той факт, що на сході Харківщини окупанти продовжують наступальні дії, проте успіху не мають.

"Обстановка складна. Сили оборони продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику. Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку — противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії", — мовив Прохоренко.

На сході Харківської області російські окупанти планують обійти місто Куп’янськ, проте успіху не мають. Жорсткі бойові дії тривають практично вздовж всієї лінії фронту.

"Сили оборони завдають загарбнику важких втрат, активно працює наша артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація", — йдеться у повідомленні.

Ігор Прохоренко на брифінгу в Медіацентрі

Брифінг у Медіацентрі Україна

На Сумщині й Чернігівщині ситуація нині контрольована, пише Генштаб. Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати.

Разом з тим, росіяни продовжують накопичувати війська на території РФ і щодня завдають авіаційних та артилерійських ударів по прикордонних населених пунктах, застосовують БПЛА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни пішли у наступ на Харківщині раніше запланованого. Рішення було ухвалено через те, що США розблокували військову допомогу Україні.