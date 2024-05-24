Война — день 821: Крым снова принимает "подарки", оккупанты подвергают Харьков бомбардировкам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оперативно о главном в сутки
Украина уже 821-й день отражает нашествие российских террористов. Трудные бои идут на ряде направлений, особенно сильно террористы давят на Часов Яр и Волчанск. Поскольку они не могут добиться успехов, то пытаются терроризировать Харьков, подвергая его бомбардировкам. Однако Украина активно отвечает точечными ударами по российским военным объектам, в том числе во временно оккупированном Крыму.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Россияне пытаются прийти в себя после нескольких волн ракетных ударов по Крыму. Российские оккупационные власти уже признали прилеты и заявили о погибших.
О том, что происходило 21 мая, читайте в материале: Война — день 818: ситуация в Харьковской области стабилизируется, а россияне продолжают бить рекорды по потерям
С ситуацией в Украине 22 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 819: россияне "уперлись" в Волчанск и несут огромные потери
Узнать события 23 мая можно по ссылке: Война — день 820: россияне пытаются создать "буферную зону" в Харьковской области и разрушают Волчанск