Кошмар для оккупантов: британские дроны Malloy разносят позиции врага, чем интересен БПЛА (фото, видео)

Эта модель может работать в автономном режиме 36 минут

Украинские военные показали блестящую работу британского беспилотного авиационного комплекса T150 Malloy, который успешно работает против оккупантов на фронте. Эта "птичка" изначально была создана для транспортировки техники и эвакуации раненых, но военные ее модернизировали и теперь она может сбрасывать мины.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале аэроразведчиков ВСУ "Аэронавты". На нем показано, как БпАК t150 Malloy работает по позициям врага противотанковыми минами ТМ-62.

"Есть первый отчет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о модернизированной технике. При этом офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем Telegram-канале подчеркнул, что изначально 8-моторный мультикоптер T150 Malloy предназначался для перевозки грузов и эвакуации раненных. Максимальная полезная нагрузка составляет 68 килограмм, а дальность — 70 километров.

Что известно о T150 Malloy

Производством этих дронов занимается компания Malloy Aeronautics. Всего есть три модели — T150, T400 и T80. У дрона есть съемные батареи для подзарядки.

Инфографика ИА АрміяInform

Модель Т150 может работать в автономном режиме 36 минут. T150 успешно прошел испытания в любых погодных условиях, таких как дождь, порывистый ветер, пустыня и снег. Есть возможность управлять грузовым дроном с ноутбука, используя точки на карте для определения маршрута полета.

Malloy Aeronautics T150

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем интересна британская самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart ("Храброе сердце"), которую используют украинские военные на фронте.