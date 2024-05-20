Британское "Храброе сердце" САУ AS90, воюющее в Украине: чем интересна эта самоходка

Это оружие есть у украинских защитников

Украинские защитники успешно применяют на передовой уже пять видов 155-мм артиллерии — гаубицы М777 и FH-70, а также САУ Caesar, М109А3 и AHS Krab. Однако бойцы ВСУ все еще нуждаются в дальнобойных средствах, способных наносить эффективное огневое поражение в глубину боевых порядков противника.

На помощь военным приходит британская самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart ("Храброе сердце"). "Телеграф" решил рассказать своим читателям о ней подробнее.

Самоходная гаубица AS90 – бронированная гусеничная боевая машина с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Боевое отделение с вращающейся башней занимает кормовую часть машины.

Силовая установка состоит из следующих основных комплектующих: дизельного двигателя VTA-903T-660 американской компании Cummins и автоматической трансмиссии LSG 2000 немецкой фирмы Renk.

Ходовая часть на один борт насчитывает шесть опорных катков (из алюминиевого сплава), ведущего и направляющего колес и четырех поддерживающих роликов. Вместо традиционной торсионной подвески опорных катков применена гидропневматическая – это позволило увеличить внутренний объем корпуса.

Корпус и башня САУ – стальные. Они сварены из броневых листов. Их максимальная толщина – 17 миллиметров. Передний верхний лист наклонен под значительным углом. Это обеспечивает механику-водителю хорошее поле обзора, несмотря на наличие у водителя только одного перископа.

Основное вооружение САУ – 155-мм гаубица L31 со стволом длиной 39 калибров. Ее баллистика соответствует прицепной гаубице FH70. Дополняет ее 7,62-мм турельный пулемет L7. Боекомплект гаубицы – 48 выстрелов (31 в нише башни, 17 в корпусе), пулемета – 1 тыс. патронов. Диапазон углов вертикальной наводки составляет от −5° до +70°. Приводы вертикального и горизонтального наведения – электрические (резервные – ручные).

AS90 может занять огневую позицию, выпустить 18 снарядов и уйти с позиции в течение пяти минут. Это неплохой показатель, но, например, немецкая PzH 2000 требует для этого почти вдвое меньше времени.

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