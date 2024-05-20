Британське "Хоробре серце" САУ AS90, що воює в Україні: чим цікава ця самохідка

Ця зброя є у українських захисників

Українські захисники нині успішно застосовують на передовій вже п’ять видів 155-мм артилерії — гаубиці М777 та FH-70, а також САУ Caesar, М109А3 та AHS Krab. Проте, бійці ЗСУ все ще потребують далекобійних засобів, здатних завдавати ефективного вогневого ураження в глибину бойових порядків противника.

На допомогу військовим приходе британська самохідна артилерійська установка AS-90 Braveheart ("Хоробре серце"). "Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам про неї докладніше.

Самохідна гаубиця AS90 — броньована гусенична бойова машина з переднім розташуванням моторно-трансмісійного відділення. Бойове відділення з баштою, що обертається, займає кормову частину машини.

Силова установка складається з таких основних комплектуючих: дизельного двигуна VTA-903T-660 американської компанії Cummins і автоматичної трансмісії LSG 2000 німецької фірми Renk.

Ходова частина на один борт налічує шість опорних котків (з алюмінієвого сплаву), ведучого і направляючого коліс та чотирьох підтримуючих роликів. Замість традиційної торсіонної підвіски опорних котків застосована гідропневматична — це дозволило збільшити внутрішній об’єм корпусу.

Корпус і башта САУ — сталеві. Вони зварені з броньових листів. Їхня максимальна товщина — 17 міліметрів. Передній верхній лист нахилений під значним кутом. Це забезпечує механікові-водієві добре поле огляду, незважаючи на наявність у кермувальника тільки одного перископа.

Основне озброєння САУ — 155-мм гаубиця L31 зі стволом завдовжки 39 калібрів. Її балістика відповідає причіпній гаубиці FH70. Доповнює її 7,62-мм турельний кулемет L7. Боєкомплект гаубиці — 48 пострілів (31 в ніші башти, 17 в корпусі), кулемета — 1 тис. набоїв. Діапазон кутів вертикального наведення становить від −5° до +70°. Приводи вертикального і горизонтального наведення — електричні (резервні — ручні).

AS90 може зайняти вогневу позицію, випустити 18 снарядів і відійти з позиції упродовж п’яти хвилин. Це непоганий показник, але, приміром, німецька PzH 2000 потребує для цього майже вдвічі менше часу.

Раніше "Телеграф" розповів, чим САУ "Богдана" корисна на фронті.