З передової зникла зброя, здатна стріляти ядерними снарядами

Окупанти мали проблеми зі зброєю, які можуть вирішити за рахунок КНДР

Починаючи з березня зведення з передової перестали згадувати застосування чи знищення потужних 203-мм російських САУ "Піон". Раніше ці гармати окупанти активно використовували, тому навіть доводилося знімати зі складів зберігання стволи, щоб замінити ними зношені. Проте, судячи з відсутності інформації останнім часом з "Піонами", у росіян серйозні проблеми. Про це пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Так, з початку повномасштабного вторгнення в Україну було підтверджено знищення, пошкодження та захоплення ЗСУ від 22 до 40 російські 2С7 "Піон", а їх загальні втрати можуть перевищувати 65 одиниць. Такі втрати пояснювалися спробами використовувати 2С7, за рахунок їхньої дальності ураження цілей, як альтернативу західним артсистемам, які є на озброєнні СОУ.

З цією метою в Росії заявили про плани відродити і наростити виробництво 203-мм активно-реактивних снарядів для САУ "Піон" ЗВОФ35 і ЗВОФ34/42 на потужностях "Завод "Пластмас". Але, судячи з наявної інформації, фантастичного успіху вони на даному терені не досягли, хоч від ідеї відродження серійного виробництва не відмовилися.

При цьому на зберіганні в РФ придатних до відновлення залишилося не більше 100 САУ 2С7, при тому, що ремонт досить трудомісткий і тривалий.

"У зв’язку з цим, не виключаю, що Росія намагатиметься отримати від країн-союзниць аналогічні артилерійські системи калібру 203-мм, з Ірану та Північної Кореї, оскільки темпи відновлення 2С7 з радянських запасів не відповідають темпам їх знищення в зоні БД, а саме їх загальна кількість має межі з урахуванням відсутності виробництва", — зазначає Олександр Коваленко.

Також "Піон" має широку номенклатуру пострілів до САУ, що дозволяє вести вогонь на відстанях від 30 до 45 км. І в цьому переліку є тактичні ядерні боєприпаси — снаряд 3БВ2 з дальністю пострілу від 18 до 30 км і потужністю 2 кт (2000 тонн тротилу).

Тим часом, втрати у військовій техніці змушують росіян відправляти на передову навіть досвідчені зразки, розроблені ще в 1990-х роках.