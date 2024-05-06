Снайперська гвинтівка у світі артилерії: САУ Archer "розібрала" російську "Мста-С" (відео)

Процеси пострілу та заряджання у САУ автоматизовані, що дозволяє скоротити час від наказу до пострілу до 30 секунд

Українські військові знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С". У підписі до відео натякнули, що ворожу машину знищила шведська 155-мм самохідна артилерійська установка "Арчер".

Пресслужба 45-ї окремої десантно-штурмової бригади зазначила: "Мінус САУ ворога. Лучник влучає точно в ціль! 45 ОАБр. Східний напрямок". Російська "Мста-С" була успішно знищена після того, як розвідувальний безпілотник виявив замасковану машину та скоординував артилерійський вогонь. Archer в перекладі — лучник.

Україна отримала шведські 155-мм самохідні артилерійські системи Archer у 2023 році. Ця тридцятитонна машина відома своєю влучністю та дальністю стрільби. Але це не єдині її переваги.

155-мм САУ має ствол, довжиною 52 калібри, дальність стрільби звичайними снарядами — 30 км, активно-реактивними — 40 км, снарядами "Екскалібур" — 60 км. Archer може вести вогонь зі швидкістю вісім-дев'ять пострілів на хвилину. При цьому аби навестися на ціль після зупинки потрібно тільки 30 секунд. Ще стільки ж — для того аби залишити вогневу позицію. Повний боєзапас у 21 снаряд установка може вистрілити по ворогу за 150 секунд.

Archer може рухатися зі швидкістю до 70 км/год і має дальність стрільби 500 км, шасі має протимінний захист рівень 2 STANAG 4569. Він також може проїхати певну відстань, навіть якщо пробиті всі колеса.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна може отримати від Туреччини 12 САУ Т-155 Fırtına. На відміну від шведського "Лучника" вона має гусеничне шасі.