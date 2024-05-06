Снайперская винтовка в мире артиллерии: САУ Archer "разобрала" российскую "Мста-С" (видео)

Процессы выстрела и зарядки в САУ автоматизированы, что позволяет сократить время от приказа до выстрела до 30 секунд

Украинские военные уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". В подписи к видео намекнули, что вражескую машину уничтожила шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка "Арчер".

Прес-служба 45-й отдельной десантно-штурмовой бригады отметила: "Минус САУ врага. Лучник попадает точно в цель! 45 ОАБр. Восточное направление". Российская "Мста-С" была успешно уничтожена после того, как разведывательный беспилотник обнаружил замаскированную машину и скоординировал артиллерийский огонь. Archer в переводе – лучник.

Украина получила шведские 155-мм самоходные артиллерийские системы Archer в 2023 году. Эта тридцатитонная машина известна своей точностью и дальностью стрельбы. Но это не единственные ее преимущества.

155-мм САУ имеет ствол, длиной 52 калибра, дальность стрельбы обычными снарядами – 30 км, активно-реактивными – 40 км, снарядами "Экскалибур" – 60 км. Archer может вести огонь со скоростью восемь-девять выстрелов в минуту. При этом чтобы навести цель после остановки, нужно только 30 секунд. Еще столько для того, чтобы оставить огневую позицию. Полный боезапас в 21 снаряд установка может выстрелить по врагу за 150 секунд.

Archer может двигаться со скоростью до 70 км/ч и имеет дальность стрельбы 500 км, шасси имеет противоминную защиту 2 STANAG 4569. Он также может проехать определенное расстояние, даже если пробиты все колеса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина может получить от Турции 12 САУ Т-155 Fırtına. В отличие от шведского "Лучника" она имеет гусеничное шасси.